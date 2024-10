A Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) emitiu alerta de chuvas intensas, com acumulados significativos. O alerta é válido entre o final da tarde desta sexta-feira, 18, e a manhã desta segunda-feira, 21.



O acumulado de chuva prevista para o final de semana é de 60mm a 80mm, conforme diversos modelos meteorológicos consultados pela equipe da Defesa Civil na sala de situação da PJF. No momento, a previsão de chuva mais intensa é para a madrugada de sábado para domingo. A chegada de uma frente fria provoca uma oscilação do tempo atmosférico, o que resulta na mudança de direção dos ventos.

A população deve ficar atenta para indícios de ameaça de deslizamentos, como trincas, fissuras nas moradias, trincas, movimentação de solo nos terrenos, e dificuldade de abrir portas e janelas. Quem estiver em local seguro, deve permanecer até o fim da chuva intensa. Além disso, as pessoas devem evitar transitar em áreas com histórico de alagamento e próximas a córregos, canais e rios. Caso necessário, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199. Já o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. As equipes trabalham 24h por dia.

A Defesa Civil ressalta a importância de se cadastrar no sistema de emissão de alertas meteorológicos. O serviço é gratuito, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP do local desejado para o número 40199.