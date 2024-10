Na noite dessa sexta-feira (18), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em dois cômodos de aproximadamente 4m² cada, localizados no terraço de um edifício de quatro pavimentos, que abriga tanto residências quanto estabelecimentos comerciais.

De acordo com os bombeiros, a equipe de emergência atuou rapidamente e conseguiu debelar o incêndio com a utilização de cerca de 1.000 litros de água. Após a extinção das chamas, foi realizado um trabalho de rescaldo para garantir a segurança do local e prevenir qualquer reignição.

Não houve registro de vítimas durante o incidente. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes.