O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora está com atendimento aberto para a comunidade, oferecendo orientação jurídica gratuita a pessoas com renda de até três salários mínimos. Sob a coordenação da professora Lilia Nunes, o NPJ atua como um importante espaço de formação prática para os estudantes de Direito, além de ser uma via de acesso a serviços essenciais para a população.

O atendimento jurídico abrange diversas áreas, incluindo questões cíveis como direito de família, direitos do consumidor, contratos, usucapião e conflitos de vizinhança. Também são oferecidos serviços nas áreas previdenciária e trabalhista. As pessoas que buscam resolver conflitos por meio de acordos extrajudiciais podem contar com orientações voltadas para a composição consensual de conflitos, priorizando o diálogo e a resolução rápida de problemas.

Como funciona o atendimento

O serviço é gratuito e tem perfil de atuação semelhante ao da Defensoria Pública, sendo direcionado exclusivamente a quem possui renda de até três salários mínimos. O atendimento acontece de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, e na sexta-feira, das 9h às 12h, mediante agendamento prévio. Para marcar uma consulta, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (32) 3249-3604.

A advogada Anik Cândido, uma das responsáveis pelo núcleo, reforça que o objetivo é não apenas auxiliar a população, mas também proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar na prática o que aprendem em sala de aula, além de contribuir para a resolução de questões jurídicas que afetam o dia a dia dos cidadãos.