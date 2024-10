Na noite do último domingo (20), um ônibus da linha 103 bateu na traseira de um caminhão na Rua Orlando Riane, na estrada de Filgueiras, em Juiz de Fora. No momento do acidente, o veículo transportava cinco passageiros, que foram liberados no local, ninguém precisou de atendimento hospitalar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM) chegaram ao local para prestar socorro e confirmaram que não houve vítimas. O motorista do ônibus, que se encontra bem, declarou que não conseguiu perceber o caminhão parado à sua frente, resultando na colisão.

Em nota, a empresa responsável pelo transporte lamentou o incidente e informou que está analisando as imagens das câmeras de segurança para investigar as circunstâncias do acidente. O objetivo é evitar que situações semelhantes ocorram no futuro.

Após o acidente, o veículo foi recolhido para a garagem. A companhia assegurou que a ocorrência não causou prejuízos à linha ou à comunidade, uma vez que o incidente ocorreu durante a penúltima viagem programada da noite.