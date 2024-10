Nessa segunda-feira (22) o 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM) foi acionado para combater um incêndio de grandes proporções em uma fábrica de confecção de tecidos localizada no subterrâneo de um prédio de quatro andares, na rua principal de Mar de Espanha.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram populares já se mobilizando para conter as chamas, utilizando baldes, mangueiras de jardim e até caminhões-pipa. De acordo com os bombeiros, a situação exigiu uma resposta rápida e coordenada, resultando no uso de aproximadamente 25 mil litros de água para controlar o incêndio. Foram empregados quatro caminhões-pipa, provenientes das cidades vizinhas de Bicas, Chiador, Senador Cortes e da própria Mar de Espanha, além de diversas viaturas e equipamentos do Corpo de Bombeiros.

Apesar da gravidade do incidente, não houve vítimas fatais. Entretanto, cerca de 30 pessoas que inalaram fumaça foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Mar de Espanha para observação. Não foram registradas lesões físicas significativas, apenas complicações respiratórias leves, decorrentes da inalação da fumaça.

As causas do incêndio estão sob investigação, e a área afetada passou por trabalhos de rescaldo para evitar qualquer possibilidade de reignição das chamas.