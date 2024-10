Na manhã desta terça-feira (22), uma carreta carregada de cimento pegou fogo após colidir na traseira de um caminhão na BR-040, no km 774, próximo ao Bairro Barreira do Triunfo. O incidente gerou congestionamento, com o tráfego funcionando em meia pista nos dois sentidos e sem retenções.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Concer, a concessionária responsável pela administração da rodovia, o motorista da carreta, um homem de aproximadamente 50 anos, foi resgatado pelo Samu e levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Ele estava consciente, mas apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. O condutor do caminhão, por sua vez, saiu ileso do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou mais de 2.500 litros de água para controlar as chamas que consumiram a carreta.

O desvio do tráfego está sendo realizado por dentro de Juiz de Fora, no Bairro Barreira do Triunfo, com acesso anterior ao acidente para veículos que seguem no sentido Belo Horizonte/Rio de Janeiro.





