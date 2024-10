O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ampliou o número de vagas no Ambulatório de Feridas. O serviço, que funcionava três vezes na semana, ganhou um quarto dia de funcionamento para atender pacientes encaminhados pelo gestor local do Sistema Único de Saúde (SUS).



A demanda por tratamento de lesões de pele cresceu consideravelmente. Isso porque o número de atendimentos ambulatoriais gerais no HU-UFJF também aumentou, em função da expansão qualificada da assistência a partir da assinatura do novo Contrato Global. Luciana Piva, enfermeira responsável pelo ambulatório, ressalta que "uma pequena fissura na pele pode desencadear complicações muito sérias se não for tratada devidamente. Muitos dos pacientes que recebemos já têm lesões crônicas há mais de 10 anos e careciam de orientação correta para melhor adesão ao tratamento".



Além da enfermeira, a equipe também conta com uma técnica de enfermagem e a participação dos alunos da Faculdade de Enfermagem da UFJF, dentro dos Projetos de Extensão "Vida sem ferida" e "Consulta de enfermagem a pacientes com feridas", coordenados pela professora Kelli Borges. A presidente da Liga Acadêmica de Feridas, Miriã de Oliveira, relata que a experiência prática é essencial para complementar o que se aprende na sala de aula. "Durante a graduação, temos pouco contato com a área de feridas. Ter essa proximidade com o paciente e acompanhar a sua evolução através do tratamento é incrível. Para mim, atuar aqui marca o momento em que eu passo a me sentir enfermeira, a me enxergar como profissional", comenta a acadêmica.

A técnica de enfermagem Ivânia Moraes explica que a alta demanda pelo serviço de tratamento de lesões de pele faz o ritmo de trabalho ser intenso. Ela destaca a orientação como parte essencial do seu trabalho. Como muitos realizam suas consultas semanalmente ou quinzenalmente, é preciso que o paciente saia do ambulatório sabendo como deverá tratar sua ferida em casa, trocar os curativos e higienizá-la corretamente, salienta.



O Ambulatório de Feridas atende uma ampla diversidade de casos, como lesões por pressão, úlcera nos pés de pacientes diabéticos e complicações de feridas operatórias. Luciana explica que as ocorrências mais comuns são as lesões venosas, sendo estas um problema de saúde pública. Estima-se que 1% a 3% da população tenha úlcera venosa, cujos fatores de risco são: idade, presença de varizes e/ou trombose venosa profunda (TVP), predisposição genética, sedentarismo, sexo feminino ou permanência prolongada em pé.



Como receber atendimento

Os pacientes podem ter acesso ao ambulatório de duas maneiras: por encaminhamento interno ou pela Prefeitura de Juiz de Fora. Neste caso, devem passar pelo setor de Atenção Primária à Saúde (APS) e então são enviados ao Ambulatório de Feridas do HU-UFJF via Sistema de Regulação e Marcação de Consultas (SISREG).



Evento de divulgação

Além de possibilitar a oferta de tratamentos com maior qualidade, o Ambulatório de Feridas também ajuda na produção de conhecimento. No dia 29/10, será realizado um evento aberto ao público externo no HU Santa Catarina com o tema: "Aperfeiçoamento em Lesões de Pele". A programação contará com quatro palestras dentro do tema de feridas e aperfeiçoamento profissional para quem trabalha na área de enfermagem. A capacitação terá início às 7h30. Os interessados em participar podem se inscrever por duas formas: Na Plataforma 3EC, para trabalhadores do HU-UFJF e residentes. O público externo pode solicitar a inscrição pelo e-mail: udp.hu-ufjf@ebserh.gov.br. A distribuição de vagas será na proporção de 70% para o público interno, 10% para a Rede de Atenção à Saúde e 20% para graduandos e demais interessados.



