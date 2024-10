Na manhã desta sexta-feira (25) foi realizada a Operação Centro Seguro, uma ação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Juiz de Fora, Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar. O objetivo da ação foi fiscalizar hoteis da região central da cidade, no intuito de conferir o cumprimento das legislações municipal, estadual e federal. Ao todo sete estabelecimentos de hospedagem foram fiscalizados.

Durante a operação foram efetuadas duas prisões pelas Polícias Militar e Civil. O Corpo de Bombeiros aplicou duas multas e quatro advertências aos estabelecimentos. A Fiscalização da Prefeitura de Juiz de Fora realizou treze autuações e emitiu um termo de intimação.

Durante a operação o Corpo de Bombeiros verificou se os estabelecimentos possuem o documento de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e atendiam todas as normas de segurança. As Polícias Militar e Civil verificaram o cometimento de práticas delituosas, sobretudo possíveis crimes de roubo ou receptação. A Fiscalização da PJF verificou os alvarás de localização e sanitário, o registro de controle de hóspedes e a presença de placas informativas conforme a legislação do município.

Um homem de 42 anos foi preso por receptação após ser encontrado em um dos imóveis com fios de cobre e elétricos de procedência duvidosa e um outro suspeito acabou detido por crime sexual.

Além disso, a Vara da Infância e Juventude e o Conselho Tutelar acompanharam a ação para averiguar possiveis práticas de corrupção de menores.

Tags:

operação | polícia civil