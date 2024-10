Nesta sexta-feira (25), uma idosa de 63 anos foi assaltada por um homem de 36 anos, no Centro de Juiz de Fora. O suspeito teve a prisão em flagrante e foi encaminhado ao sistema prisional.

De acordo com informações da Guarda Municipal, os agentes estavam em patrulhamento na Rua Marechal Floriano Peixoto, quando foram acionados por populares que testemunharam o crime. O assaltante havia fugido na direção da parte baixa da rua, mas foi contido por cidadãos até a chegada da equipe de guardas.

No local, a equipe encontrou o autor do roubo e, com a ajuda de policiais civis que realizavam diligências nas proximidades, ele foi preso. Com o suspeito, foi recuperada a bolsa da vítima, que continha R$1.350,00 e outros pertences. A vítima, que sofreu escoriações no braço durante o incidente, foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro para atendimento médico.

A vítima relatou que, momentos antes do assalto, havia realizado um saque no valor de R$1.400,00 em uma agência bancária localizada na mesma rua. Durante sua saída, encontrou-se com o autor, que se apresentou como alguém que a havia "ajudado" dentro da agência. O assaltante, então, agiu de forma agressiva, levando a bolsa da senhora e provocando sua queda.

Após ser contida, a Guarda Municipal conduziu o autor até o local do crime, onde a vítima o reconheceu imediatamente. A equipe, temendo pela segurança do autor devido à agitação dos populares, optou por algemá-lo e levá-lo à delegacia para as devidas providências. Além do dinheiro, foi contabilizado um valor adicional de R$6,50 que estava em uma bolsinha de jeans que também pertencia à vítima.





