Na noite desse domingo (27), o motorista de um carro morreu em um acidente automobilístico na Avenida Juiz de Fora, nas proximidades do Hospital João Penido, por volta das 22h15. A colisão envolveu um veículo Gol e um ônibus urbano.

De acordo com testemunhas, o motorista do Gol seguia no sentido bairro/Centro quando, em uma manobra imprudente, colidiu frontalmente com o ônibus que trafegava na direção oposta. Após a colisão, o veículo de passeio rodou na pista e acabou projetado para um declive.

O óbito foi confirmado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e atuou na cena para garantir a segurança e dar assistência necessária.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também compareceu para controlar a situação e garantir a fluidez do trânsito. Após os trabalhos da perícia, a PMMG ficou responsável pela liberação dos veículos envolvidos.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.