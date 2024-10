Um motociclista, de 21 anos, morreu em um acidente que ocorreu na Avenida Juiz de Fora, em frente ao Motel London, nessa segunda-feira (29). Ao chegar ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou que o jovem já havia falecido.

Testemunhas relataram que o motociclista, identificado como A.P.B.J, perdeu o controle da moto em alta velocidade, resultando na colisão fatal.

A equipe de socorro realizou os procedimentos padrão, mas a reanimação não teve sucesso.

A Polícia Militar também foi acionada para registrar o incidente e isolar a área até a chegada da perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, e a velocidade e as condições da pista podem ser fatores que contribuíram para a tragédia.

