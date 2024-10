Na tarde de segunda-feira (28), um homem foi assassinado a tiros enquanto deixava sua residência na Rua Coronel Aprígio Ribeiro, no Bairro Esplanada, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar, três suspeitos, com idades entre 26 e 49 anos, chegaram ao local em um veículo e dispararam contra a vítima. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local.

Após uma operação de busca da PM, durante as diligências, foram localizados o carro utilizado na fuga no Bairro Santa Rita. Dois dos suspeitos foram capturados logo após a abordagem, enquanto o terceiro, que estava armado, tentou escapar, mas foi detido em seguida. Um dos detidos necessitou de atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) para observação. Os outros dois suspeitos foram levados para a delegacia.

A motivação do crime ainda não foi determinada, e a Polícia Civil está investigando o caso.