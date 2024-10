Será iniciada em 4 de novembro a quinta onda de coleta de dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 2024 (Enani-2024), com a realização de visitas domiciliares a famílias com crianças de até 6 anos nos estados de Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe.

Conduzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Enani-2024 avaliará as condições de saúde e nutrição de crianças brasileiras nessa faixa etária e suas mães, gerando evidências científicas atualizadas para subsidiar políticas públicas. Em Juiz de Fora, o Enani-2024 visitará famílias com crianças de até 6 anos de idade nos bairros Borboleta, Ipiranga, Bandeirantes, Furtado de Menezes, Santa Luzia, Teixeiras, Santa Terezinha e Bom Pastor.

Enani-2024

O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil-2024 é uma pesquisa domiciliar que visitará 15.000 famílias com crianças de até seis anos de idade em 124 municípios do país. As equipes de entrevistadores estarão identificados com crachá e trajando uniformes com o logotipo do Ministério da Saúde e do estudo.

Esta é a segunda edição da pesquisa que vai avaliar as práticas de aleitamento materno e alimentação infantil; o peso, a altura e as carências nutricionais de crianças brasileiras menores de seis anos; peso e altura de mães biológicas; e hemograma completo das mães biológicas. Os resultados do estudo permitirão revisão das políticas e ações sociais e de saúde em nosso país.





