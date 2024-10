O corpo de um homem foi encontrado nessa terça-feira (29) nas proximidades do Rio do Peixe, em Valadares, distrito de Juiz de Fora.

Der acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não há identificação e nem relatos de testemunhas sobre o caso.

Já a Polícia Militar informou que o corpo dele foi localizado perto de galhos por alguns moradores que vivem debaixo da ponte do local, junto com a vítima.

Ainda de acordo com a PM, uma testemunha disse que eles dormiam perto do rio há cerca de um ano e que, no dia anterior, a vítima teria tomado medicamentos para dormir e consumido álcool. O caso será investigado pela Polícia Civil.

