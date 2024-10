Depois de mais de sete anos parada, será retomada a obra para a construção da creche no Bairro Igrejinha, na zona norte de Juiz de Fora. O anúncio foi feito pela prefeita Margarida Salomão nesta quarta-feira (30). “Uma excelente notícia para a população de Igrejinha e para as crianças de Juiz de Fora de uma forma geral”, destacou a prefeita. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Governo Federal.



A obra está localizada na Rua da Estação, em uma área com mais de 20 mil metros quadrados. A nova creche beneficiará quase 100 crianças e irá atender uma reivindicação antiga da comunidade. “São R$ 2,2 milhões que foram liberados em Brasília pelo FNDE. Vamos garantir os direitos das crianças do Bairro Igrejinha”, comemorou a chefe do executivo municipal.







creches | Educação | FNDE