Um incêndio originado em uma rede de alta tensão na esquina da Rua Hameleto Fellet com a Rua Nelson Gomes de Carvalho, em juiz de Fora, causou interrupções significativas no trânsito e deixou escolas, moradores e estabelecimentos comerciais do Bairro Valê do Ipê sem energia elétrica.

Felizmente, não houve registros de vítimas. A situação levou à interdição parcial das vias nas proximidades, dificultando a circulação de veículos. A falta de energia gerou preocupação entre os residentes e comerciantes da região, que dependem do fornecimento para suas atividades diárias.

O Portal Acessa.com entrou em contato com a Cemig e a previsão é de que o fornecimento seja restabelecido até o final da tarde desta quinta-feira.