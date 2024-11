Um homem morreu depois que duas motos bateram de frente na MGC 120, na noite de quinta-feira (31), em Ubá. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no KM 707 da rodovia. Um dos condutores tinha 31 anos, e o condutor que morreu aparentava ter entre 20 e 23 anos. No momento do acidente ele estaria sem documento de identificação.

A perícia técnica esteve no local. O corpo do homem que não foi identificado foi retirado pela funerária Santa Rita e os veículos foram retirados pelo auto socorro de plantão na cidade de Ubá.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

FOTO: Polícia Militar - Foto 2: Moto vermelha caída no chão após o acidente

