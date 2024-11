Um homem de 36 anos foi esfaqueado pelo próprio irmão na madrugada dessa sexta feira (1), no Bairro Nova Cidade, em Barbacena. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 41 anos, seria irmão da vítima e teria invadido a residência em função de outros desentendimentos. Ele golpeou o irmão várias vezes com uma faca e depois fugiu. Os militares acionaram o SAMU que prestou o atendimento médico no local. A vítima foi encaminhada para o hospital com três perfurações: no antebraço direito, no braço e no tórax.

A Polícia apreendeu a faca utilizada no crime e o autor ainda não foi localizado.

