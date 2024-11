A startup "Licitei" integrante da Incubadora de Base Tecnológica (IBT) do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), está participando da premiação “Startup Awards 2024”, considerado o “Oscar das Startups”, concorrendo “Startup Revelação”. A Licitei concorre com outras 36 startups de diferentes segmentos e regiões do Brasil. Ao todo, serão 15 vencedores, entre indivíduos e empresas, em diferentes categorias.

Sobre a "Licitei"

Integrante da Incubadora de Base Tecnológica (IBT) do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), é uma startup de base tecnológica focada no processo de simplificação de licitações.

Sobre o "Startup Awards"

É uma das maiores premiações de inovação e empreendedorismo do Brasil. Essa é uma iniciativa promovida pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) e visa reconhecer projetos e nomes de destaque em todo pais.

A votação é aberta ao pública e o resultado será anunciado no dia 29 de novembro.

Para votar, os interessados devem acessar o site startupawards.com.br/votacao e realizar o cadastro. Depois, o usuário pode escolher em qual categoria votar. A votação será encerrada no dia 11 de novembro.