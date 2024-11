Com a proximidade do Dia de Finados, o movimento nos cemitérios municipais e particulares é intensificado em Juiz de Fora e nas cidades da região. Segue a programação de algumas cidades:

Juiz de Fora

O Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida, da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), estaá aberto ao público das 7h às 18h durante esse sábado (2) de novembro. Serão realizadas quatro celebrações religiosas em homenagem aos mortos, às 8h, 10h, 13h e 15h e as quatro entradas estarão abertas, com orientações e direcionamentos ao público em cada um dos endereços: Rua Antônio Dias, Rua Viscondessa Cavalcante, Rua Osório de Almeida e Rua Professora Carolina Coelho. Equipes estarão dispostas a ajudar na localização de número da quadra, jazigo, sepultura para um melhor atendimento ao público.

Ubá

Em Ubá, o Cemitério Municipal está aberto hoje (02), com funcionamento das 6h às 18h. A Prefeitura informa que o cemitério conta com três portões laterais, e recomenda o uso do portão mais próximo ao túmulo da família para facilitar o acesso.

Nas últimas semanas, as rotinas de manutenção foram intensificadas, com ações de capina, limpeza e reparos, preparando o espaço para receber o grande número de visitantes esperados no dia.

Barbacena

Em Barbacena, o horário de funcionamento dos portões será das 07h às 17h. O interior dos cemitérios não tem iluminação, por esse motivo não é recomendado a extensão do tempo para além do horário definido para o fechamento dos portões. Com o aumento de visitantes, algumas pessoas podem se aproximar oferecendo serviços de limpeza de túmulos mediante pagamento, mas isso não é autorizado e, portanto, valores não devem ser repassados a terceiros para tal fim.

Matias Barbosa

Em Matias Barbosa, oCemitério Municipal funciona de 6h às 19h. Assim como é de costume no munícipio, floristas devem vender seus produtos na próximo o portão de acesso da Avenida Cardoso Saraiva.