Uma idosa, de 73 anos, morreu ontem (03) em um acidente no KM 163 da BR 267, em Lima Duarte. Segundo os bombeiros, o acidente envolveu dois carros, um deles Fiat Uno, com placa da Cidade de Olaria, e que tinha quatro ocupantes, e outro carro um Polo, com três pessoas. Um dos veículos acabou rodando na pista no momento do acidente e caiu em uma ribanceira.

O SAMU esteve no local e socorreu as seis vítimas que foram conduzidas para o hospital. A idosa que estava no banco do carona do Fiat Uno morreu no local.

Os bombeiros realizaram a estabilização dos veículos, eliminaram os riscos de incêndio e permaneceram até a chegada da perícia, que autorizou a retirada do corpo da idosa. A Polícia Rodoviária Federal também registrou a ocorrência.

Tags:

acidente | Morre | Polícia