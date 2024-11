Um macaco de médio porte da espécie Bugio foi resgatado no Povoado de Pitangueiras, na zona rural de Prados, ontem (03).

De acordo com os moradores do local, o animal com cerca de um metro de altura teria encostado na rede elétrica, e caiu desacordado. O Corpo de Bombeiros de São João Del Rei realizou o resgate.

Segundo os bombeiros, quando chegaram o animal já estava dentro de um cômodo de um dos imóveis do local. Ele estava acordado e bastante agitado. O Bugio foi capturado e colocado em uma gaiola de transporte de animais para verificação das suas condições, após constatação das boas condições ele foi solto em uma área aberta de vegetação próxima ao local.