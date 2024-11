A Polícia Militar realizou a Operação Guardião da Divisa na manhã de hoje (05), no Bairro Vale do Castelo, em Muriaé. Nessa Operação foram apreendidos drogas, uma arma e munições. Os materiais foram encontrados na casa de um homem, de 22 anos. O revólver de calibre 38 foi encontrado no sofá, no guarda roupa foram encontradas seis munições e 47 vidros de lança perfume. Além disso, quatro tabletes de maconha e uma porção de maconha também foram encontrados na residência.

Ninguém foi preso nessa Operação.

