Um homem, de 27 anos, foi agredido com chutes e socos por ao menos 10 pessoas na noite do último domingo (03), no Bairro Carlos Chagas, em Juiz de Fora. Ele é suspeito de se envolver com uma adolescente de 14 anos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mãe da contou para a polícia que deixou a filha em casa para ir à igreja, e que quando voltou sentiu um cheiro de perfume masculino e também encontrou uma roupa íntima masculina dentro de casa. A mulher perguntou para a filha o que havia acontecido, e adolescente relatou ter beijado o vizinho.

Segundo o relato da menina, ela teria visto o homem pela janela, o convidado para entrar e eles teriam se beijado com o consentimento dela. O homem confirmou que abraçou e beijou a menor e com isso foi agredido por vizinhos e familiares.

O homem foi ouvido e liberado, e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil.