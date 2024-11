Um homem foi esfaqueado pela ex esposa, na tarde de ontem (04), na cidade de Viçosa. Segundo relato do condutor à Polícia Militar, o casal retornava da cidade de Ponte Nova e teriam começado um desentendimento. A mulher, com quem ele tinha reatado o relacionamento há 6 dias, tentou abrir a porta do carro para sair do veículo, mas acabou desistindo. Logo depois, sua ex esposa teria aplicado um golpe de “gravata”, passando o braço esquerdo em seu pescoço, e enquanto ela o asfixiava, puxou o volante com a mão direita, fazendo com que o carro saísse da estrada, caindo em um buraco. Ainda segundo relato registrado pela PM, após a queda, a mulher pegou uma faca e aplicou alguns golpes, atingindo os braços do condutor e em seguida, passou a desferiu golpes de faca em si mesma, machucando sua perna direita.

A ex esposa relatou que sofre de transtorno de bipolaridade e ansiedade, e que ao chegarem em Viçosa, começaram um desentendimento sendo a causa do acidente, e que logo após o ocorrido seu ex esposo teria efetuado algumas facadas em sua perna.

No momento do acidente o casal foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Sebastião, e receberam voz de prisão sendo encaminhados para a delegacia.