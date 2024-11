A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulga a pesquisa “Acessibilidade em Bancos” com foco em verificar o atendimento a pessoas com deficiências auditivas ou de fala.

Das 17 agências analisadas pela pesquisa, cinco contam com atendimento exclusivamente digital e 12 têm atendimento presencial em Juiz de Fora, sendo que, destas, 11 também contam com interface digital. O levantamento analisou a acessibilidade no atendimento, principalmente em relação à disponibilidade de intérprete de Libras e/ou outras formas de comunicação inclusiva para pessoas com esse tipo de deficiência. Nos atendimentos de bancos digitais, 80% teve êxito no contato, sendo a maior dificuldade localizar telefones e locais onde é de fato realizado o atendimento. Já no atendimento digital dos bancos que possuem agências em Juiz de Fora, apenas cerca de 45% dos contatos tiveram êxito, já que a maioria dos telefones não completou o atendimento por falta de acessibilidade e outros canais de atendimento eram difíceis de encontrar na interface.

Nos 12 estabelecimentos físicos, dez apresentaram acessibilidade para atendimentos a pessoas com deficiência auditiva ou de fala, sendo consideradas a presença física ou digital de intérprete de Libras. Além disso, outras adaptações para deficiências visuais e de mobilidade também foram observadas pelo Procon nas agências físicas, como rampas de acesso, banheiros adaptados e piso tátil. Apenas uma das 12 agências estava completamente adaptada segundo os requisitos da pesquisa. Todos os 12 bancos com agências físicas na cidade analisados pela pesquisa receberão recomendação do Procon para garantia de acessibilidade.