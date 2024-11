Na tarde da última segunda-feira (04), equipes de emergência foram acionadas para atendimento de um paciente, de 34 anos, que apresentava sinais de síncope, no Bairro Eldorado, em Juiz de Fora. A Unidade de Suporte Básico (USB) chegou ao local e, ao avaliar a situação, constatou que o paciente estava em Parada Cardiorrespiratória. Os profissionais iniciaram as manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e solicitaram o apoio da Unidade de Suporte Avançado.

Depois de 10 minutos de manobras de ressuscitação, a equipe conseguiu restabelecer os sinais vitais do paciente, que foi diagnosticado com Infarto Agudo do Miocárdio. O paciente foi estabilizado e encaminhado ao Hospital João Felício para tratamento especializado e monitoramento.





