Um motociclista, de 33 anos, ficou ferido depois de um acidente na noite de ontem (05), na Rua Paracatu, no Bairro Bandeirantes, em Juiz de Fora. De acordo com informações do SAMU, o motociclista estava subindo a Serra do Bandeirantes quando sofreu o acidente. Ele foi socorrido pelo SAMU com escoriações no quadril, dor no tornozelo e foi encaminhado para a UPA Norte. Um carro também estava envolvido na ocorrência.

A dinâmica do acidente não foi informada.

Tags:

acidente | Ferido | moto | Motociclista