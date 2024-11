Um homem, de 34 anos, e a sua mãe, de 67 anos, foram encontrados mortos em casa na noite de ontem (05), no Bairro Pio XII, na cidade de São João Del Rei. Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados por funcionários da APAC, porque que um recuperando, não teria retornado ao local, no horário previsto. Uma equipe da APAC se deslocou até o endereço com o objetivo de entender os motivos dele não ter retornado. Ao chegarem, se depararam com seu corpo, e de sua mãe, caídos no chão, ensanguentados.

Exames periciais apontaram que as vítimas foram supostamente assassinadas com facadas. De acordo com levantamentos, o homem teria sido ameaçado por um indivíduo que se encontra preso.

Segundo informações, ao sair da APAC, ele tinha o hábito de dar carona, em sua motocicleta, para um também apenado de 30 anos, que também não havia retornado, o que gerou suspeitas. Durante o rastreamento, ele foi localizado. Quando questionado, respondeu que não se apresentou na APAC por conta atraso causado pela espera da carona. Ele recebeu voz de prisão, e foi encaminhado para a Delegacia

de Polícia como suspeito do crime.

