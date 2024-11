Nessa terça-feira (5), o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora foi alvo de uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), como parte da ação “Fiscalização Ordenada de Saúde 2024”. A inspeção tem como objetivo identificar falhas estruturais e operacionais que possam comprometer a qualidade do atendimento à saúde pública.

Durante a vistoria, diversas irregularidades foram observadas nas instalações do HPS, como a presença de pacientes acomodados em corredores, móveis e equipamentos em estado precário, além de banheiros sem descarga.

Segundo o relatório, a ação teve como foco a análise de aspectos como infraestrutura, condições de acessibilidade, funcionamento de equipamentos, e a disponibilização de medicamentos. Entre os problemas identificados no HPS de Juiz de Fora, destacam-se:

Móveis e equipamentos deteriorados, com peças em desuso e mal conservadas.

Pacientes atendidos em corredores, devido à falta de espaço adequado para acomodação.

Banheiros em condições insatisfatórias, como a ausência de descarga em algumas instalações e acessibilidade comprometida, com entradas sem cobertura e sem apoio para cadeirantes.

Desinsetização e desratização vencidas, comprometendo a higiene e a saúde do ambiente hospitalar.

Macas ocupando os corredores, o que prejudica o fluxo de atendimento e o conforto dos pacientes.

Equipamentos aguardando manutenção, sendo que o serviço de reparo é prestado por uma empresa que fica localizada dentro do próprio hospital, mas não foram realizados os devidos consertos.

Outro ponto crítico observado foi a falta de identificação das caixas d'água e a ausência de laudos de limpeza, que são documentos essenciais para garantir a qualidade da água consumida na unidade hospitalar.

Em nota enviada ao Acessa, a Prefeitura de Juiz de Fora afirmou que, durante a vistoria, não foram encontradas irregularidades graves que comprometessem a segurança ou o atendimento à população.

A ação do TCE-MG tem como objetivo fornecer um diagnóstico sobre as condições dos hospitais e, com isso, orientar gestores públicos a resolverem problemas estruturais e operacionais que afetam diretamente o atendimento à população. As fiscalizações continuarão nos próximos meses, com o intuito de promover maior transparência e eficiência no setor da saúde estadual.