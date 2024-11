Na tarde desta quarta-feira (6), uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro na Serra do Bandeirantes, em Juiz de Fora mobilizou equipes de resgate. O motociclista, um homem de 24 anos, foi encontrado caído ao solo com ferimentos. Testemunhas informaram que ele estava descendo a serra em direção ao carro e caiu antes da colisão, mas a causa exata da queda não foi identificada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estava no local prestando os primeiros socorros à vítima quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram. Os Bombeiros realizaram o balizamento da área e garantiram a segurança até a chegada da Polícia Militar e da equipe de perícia para os procedimentos investigativos.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) para cuidados médicos.

Tags:

acidente | Ferido | Motociclista