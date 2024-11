A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nessa quinta-feira (06), a operação Ouro de Tolo, que resultou no indiciamento de seis pessoas envolvidas em um esquema de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Depois de quatro meses de investigação, foram apurados crimes cometidos contra 11 idosos e uma pessoa com transtorno mental. A quadrilha atuava em diversas cidades do Brasil e causou um prejuízo estimado em R$ 5 milhões ao longo de aproximadamente dois anos. Os investigados, quatro mulheres e dois homens com idades entre 30 e 47 anos, se organizavam em três núcleos que atuavam de forma coordenada. Os criminosos eram responsáveis por inserir dados falsos no sistema bancário, realizando portabilidade de contas e aprovação de créditos sem autorização das vítimas, usar dados bancários de pessoas de Juiz de Fora para financiar carros em nome de terceiros e também levar vítimas até a agências bancárias com a falsa promessa de renegociação de dívidas.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Bianca Mondaini, todos os núcleos foram desarticulados e os envolvidos indiciados pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

"Se condenados, os investigados, que por enquanto aguardam o processo em liberdade, podem enfrentar uma pena de até 29 anos de prisão".

As investigações continuam buscando identificar novas vítimas.



