Quatros pessoas foram presas por tráfico de drogas ontem, no Bairro Morro do Goiabal, em Além Paraíba. Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos, com idades entre 18 e 33 anos, foram localizados e, durante a abordagem, um dos indivíduos, ao ser avistado com uma arma, ameaçou atirar, levando os policiais a realizarem disparos para conter a ameaça. O suspeito fugiu e jogou a pistola em um matagal próximo, sendo rendido logo em seguida, junto com outros envolvidos. Nas buscas realizadas no local, foi localizada a arma, que estava com numeração suprimida e um carregador com 15 munições.

Outros dois suspeitos, envolvidos na atividade criminosa, conseguiram fugir e continuam sendo procurados. Um dos fugitivos abandonou uma mochila contendo 17 pinos grandes e 55 pinos pequenos com substâncias análogas à cocaína, 17 pedras de crack, dois rádios comunicadores, pinos vazios e pequenas embalagens usadas na venda de drogas, além de R$ 509 em dinheiro.

As embalagens dos pinos continham siglas que indicam a associação dos suspeitos a uma facção criminosa.

Os quatro suspeitos presos foram autuados por tráfico de drogas e encaminhados ao sistema prisional.

Tags:

Drogas | tráfico de drogas