A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) vai ajudar a levar a sua doação de presentes aos idosos carentes de três Instituições de Longa Permanência (ILPIs) em uma ação coordenada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. É a campanha Faça um Idoso ainda mais Feliz, que entrega a cartinha e leva seu presente nessa época de celebração e fraternidade.

Quem deseja participar deve retirar uma carta entre os dias 1º de novembro e 6 de dezembro no Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), no térreo da Casa Legislativa, no Parque Halfeld. As doações devem ser entregues no CAC até o dia 11 de dezembro para que cheguem aos idosos da Fundação João de Freitas, Abrigo Santa Helena, e Lar dos Idosos Luiza de Marillac.

Para informações: 3313-4734