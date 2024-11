Uma mulher, de 35 anos, ficou ferida após perder o controle do carro ao fazer uma rotatória, na manhã de ontem, no Bairro Benfica. O veículo caiu por aproximadamente cinco metros por um talude e logo depois bateu no muro de uma casa. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados e ao chegar ao local, encontraram a vítima já fora do veículo. O SAMU também esteve no local e prestou atendimento a condutora do veículo, ela foi encaminhada para o hospital com lesões leves e dores no tórax e na cervical.