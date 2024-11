Um homem, de 37 anos, ficou ferido após uma tentativa de homicídio na madrugada de hoje (08), na Rua Barbara Heliodora, em Barbacena. Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados com o relato de que um homem estava em frente ao Corpo de Bombeiros solicitando socorro depois de ter sido atingido por um disparo de arma de fogo. A vítima foi encaminhada para o hospital pelos próprios bombeiros após apresentar perda de consciência. De acordo com relato da vítima, ele é de Belém do Pará, não tem endereço fixo, é usuário de crack e disse ter uma dívida de R$ 20,00 com um homem. Esse homem teria se aproximado e ameaçado a vítima, e depois sacou a arma e realizou quatro disparos.

O autor fugiu em um carro com outro homem e ele ainda não foi localizado.