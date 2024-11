Em coletiva que aconteceu na tarde de ontem (07), a Polícia Civil passou novas atualizações sobre o caso do acidente fatal que aconteceu na Serra do Bandeirantes no dia 13 de outubro, e que ocasionou a morte de um menino de 2 anos e a hospitalização de uma criança de 9 anos.

No dia do acidente, um motorista ligou para o 190 e realizou uma denúncia anônima falando sobre o risco que a condutora, de 36 anos, apresentava ao estar dirigindo o carro. A ligação foi feita por um motorista que foi ultrapassado pela condutora na Estrada Engenheiro Gentil Forn, e relata que ela dirigia de forma incompatível e perigosa. Na coletiva foram apresentadas algumas frases da ligação:

"A mulher está embriagada, descendo aqui muito louca”.

Sobre o caso

No dia 13 de outubro, dois carros bateram de frente na Serra do Bandeirantes, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 22H. Em um dos carros estava apenas a condutora, de 36 anos, no outro carro além do motorista de aplicativo, também de 36 anos, estavam três crianças de 2, 6 e 9 anos e os pais de 27 e 28 anos. No momento do acidente, todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital, e as crianças de 2 e 9 anos, estavam em estado grave. O menino, de 2 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu três dias após o acidente, no dia 16 de outubro. A menina, de 9 anos, segue internada em observação e já não respira mais com o auxílio de aparelhos.

A investigação do caso ainda continua e o inquérito deve ser concluído na próxima semana.

Tags:

acidente