O INMET emitiu um alerta amarelo e um alerta laranja para a região relacionado a chuvas intensas e perigo potencial.

Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade sobre o Sudeste brasileiro favorecem à ocorrência de pancadas de chuva, especialmente, no Centro, Sul, Oeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O avanço de uma nova frente fria sobre o litoral paulista e fluminense proporcionará chuva moderada a forte em grande parte do estado de Minas Gerais, inclusive na capital e RMBH já no próximo final de semana.

Na Zona da Mata, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancada de chuva e trovoadas isoladas. Com temperaturas mínimas de 13ºC e máximas de 32ºC.

No Campo das Vertentes, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 12ºC e a máxima é de 30ºC.

