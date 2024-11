Aos 100 anos, a médium, Isabel Cristina, morre na madrugada dessa segunda-feira (11), em Juiz de Fora. Segundo informações, ela estava internada desde o dia 3 de novembro, no Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Sobre Isabel

Dona Isabel nasceu no dia 22 de setembro de 1924, na cidade de Rochedo de Minas, na Zona da Mata. Ela era filha de imigrantes e cresceu com nove irmãos. De acordo com algumas bibliografias, as primeiras manifestações mediúnicas surgiram apenas com nove anos de idade. Aos 17 anos, se mudou para Juiz de Fora, para trabalhar no Instituto de Laticínios “Cândido Tostes” e teve contato com o espiritismo de Vicentino Mazzini, participando efetivamente de reuniões espíritas e percebendo que as “coisas” que via e ouvia quando a infância faziam parte da realidade do espiritismo.

Fundou a "Casa do Caminho", juntamente com o esposo, em 1974. Dedicava mais de dez horas do seu dia para atender todos que batessem na porta da instituição.

Dona Isabel vai ser velada a partir das 12H, na capela 1, do Cemitério Parque da Saudade.O sepultamento acontece às 17H30.