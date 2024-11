Um homem, de 21 anos, foi preso na última sexta-feira (08), suspeito de de envolvimento em um homicídio, em Pirapetinga. Segundo informações da Polícia Civil, o homicídio também teria acontecido na cidade de Pirapetinga, na Zona da Mata. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por disputas relacionadas com tráfico de drogas na cidade, que possui pouco mais de 10 mil habitantes. A vítima, de 33 anos, foi socorrida depois de ser alvejada por cinco disparos de arma de fogo, mas faleceu nesse sábado, no hospital onde estava internada desde a data do crime.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi encontrado com entorpecentes e autuado em flagrante também pelo crime de tráfico de drogas.