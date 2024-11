Um homem, de 29 anos, morreu com disparos de arma de fogo na tarde do último sábado (09), em Viçosa. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava saindo de um prédio, quando entrou no carro e foi atingido pelos disparos. O suspeito estaria dentro de um outro carro estacionado atrás do carro da vítima, quando saiu do veículo, se aproximou da janela do carro e realizou os disparos. Depois do crime, o suspeito fugiu do local em alta velocidade. A perícia compareceu ao local, constatando várias perfurações no corpo da vítima.



Dentro do veículo da vítima foram encontrados seguintes objetos: um celular com a tela quebrada, uma cédula de identidade, uma bolsa de cor preta contendo um relógio, um chaveiro com várias chaves, um isqueiro, uma quantia em dinheiro totalizando R$12.845,00.

O corpo da vítima foi removido pela funerária e seguiu para o IML de Viçosa.



Arma de fogo | Disparo | Homem | Morre | Polícia | Polícia Militar