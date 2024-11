O Programa Gente em Primeiro Lugar (PGPL) iniciou nesta segunda-feira, 11, o credenciamento virtual de instituições e parceiros para 2025. A iniciativa visa expandir o alcance do programa e oferecer à comunidade oportunidades de desenvolvimento por meio de oficinas culturais gratuitas. As instituições interessadas devem preencher o questionário e indicar as oficinas de interesse até o dia 22 de novembro (sexta-feira), às 17h, através deste link.

Para efetivar o credenciamento, é necessário que todas as informações sejam preenchidas corretamente. "O Programa Gente em Primeiro Lugar é um dos pilares no fortalecimento da educação e da cultura em nossa cidade. Ao oferecer oficinas gratuitas em diversas linguagens artísticas, contribuímos para a democratização do acesso e a inclusão cultural, além de fomentar a criatividade e o desenvolvimento de talentos. Este programa é uma ferramenta poderosa de transformação social, alinhada com as diretrizes das políticas públicas nacionais e municipais, que visam consolidar a cultura como um direito de todos", destaca o coordenador do programa, Fernando Valério.

As instituições credenciadas poderão solicitar até duas oficinas, conforme disponibilidade do programa, entre as modalidades: Artesanato, Audiovisual (necessário laboratório de informática com internet), Grafite, Pintura em Tela, Informática (necessário laboratório de informática com internet), Violão (mínimo de 10 violões), Percussão, Ballet, Samba, Danças Populares, Danças Urbanas, Capoeira e Teatro.

Cronograma de Credenciamento:

Abertura do Credenciamento : 11 de novembro de 2024, às 15h

Prazo para Inscrição : até 22 de novembro de 2024, às 17h

Divulgação dos Resultados : até 6 de dezembro de 2024, por e-mail da instituição cadastrada e nas redes sociais do PGPL: @genteemprimeirolugar

O Programa Gente em Primeiro Lugar é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e apoio da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac).