Um homem, de 23 anos, foi preso na tarde de ontem por tentativa de feminicídio, em São João del Rei. Segundo informações da polícia civil, o crime aconteceu na noite de domingo, quando o suspeito agrediu a companheira, de 28 anos, e fugiu em seguida.

O casal estaria em um motel, quando a vítima pediu a conta e foi encontrada por funcionários com o rosto machucado. O suspeito fugiu pulando o muro do estabelecimento e deixando a moto para trás. Ele foi localizado e preso em flagrante em uma casa, no centro da cidade. Ele estava em liberdade provisória depois de ser preso, no mês de julho deste ano, pelo crime de violência doméstica contra a vítima.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

