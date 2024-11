Um homem, de 60 anos, morreu depois de ser atropelado por um carro, na última sexta-feira (08), na Rua São Vicente de Paula, em Barbacena.

Segundo informações de testemunhas, o condutor do veículo teria descido do carro, puxado a vítima até a calçada e fugido sem prestar socorro. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Barbacena com machucados no rosto e suspeita de fratura na perna direita. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O autor do atropelamento ainda não foi identificado.