Um homem, de 30 anos, foi preso suspeito de estupro de vunerável, ontem (11), em Guarará. Ele é suspeito de atrair meninos de 11 e 12 anos oferecendo dinheiro e tarefas. Segundo a polícia civil os crimes teriam acontecido em julho desse ano. As investigações, começaram depois que a mãe de uma das vítimas recebeu em uma conta de rede social, vinculada à conta do filho, uma mensagem suspeita. Ainda segundo a polícia civil, o suspeito convidava o garoto ele ir até a casa dele, oferecendo dinheiro em troca, mas exigia sigilo. Durante a apuração, a equipe policial identificou que o investigado usava as redes sociais pra abordar meninos, para ter relações íntimas.

Até o momento, cinco vítimas foram identificadas, todas na mesma faixa etária.

