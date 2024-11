A Prefeitura de Juiz de Fora realizou na última sexta-feira (8) uma ação de rotina nos bares e restaurantes da região do Alto dos Passos e São Mateus. O objetivo foi verificar as condições posturais, sanitárias e de relações de consumo desses estabelecimentos, a fim de promover a segurança e o bem-estar dos consumidores.



Ao todo, foram vistoriados seis estabelecimentos. A equipe da fiscalização emitiu dez documentos referentes à perturbação do sossego público, uso da via pública e licenciamento. Durante a fiscalização, um dos estabelecimentos foi interditado cautelarmente devido às condições sanitárias. O relatório apontou 13 irregularidades no estabelecimento, que não estava em conformidade com os critérios estipulados pela Vigilância Sanitária.



A ação contou com o apoio da Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Procon, Guarda Municipal e Polícia Militar.