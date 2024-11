Doze redes de emalhar foram recolhidas pela Polícia Militar do Meio Ambiente, no Rio Paraíba do Sul, no município de Chiador, na manhã da última terça-feira (12). Segundo informações da Polícia Militar, os militares estavam em patrulhamento quando encontraram as redes armadas para captura de peixes no leito da Represa de Furnas. Elas foram recolhidas devido ao período de piracema, que é período de migração e reprodução de alguns peixes. O dono das redes não foi localizado, já que se trata da modalidade de pesca de espera, em que os pescadores armam as redes, deixam no local e retiram no final do dia ou no dia seguinte.

Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Mar de Espanha.