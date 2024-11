Um homem, de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas, na noite da última terça-feira (12), em Espera Feliz. Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação os militares abordaram um veículo. O condutor apresentou nervosismo durante a abordagem. No carro, foram encontrados 136 comprimidos de ecstasy e papelote com uma porção de cocaína. Ele confirmou que teria comprado as drogas na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo antes de retornar para a cidade de Espera Feliz. Ele também apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, mas se negou a realizar o teste do bafômetro.

Ele foi preso e as substâncias foram apreendidas.

