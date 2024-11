A condutora de um dos carros do acidente na Serra do Bandeirante que resultou em uma criança morta e cinco pessoas feridas foi indiciada por homicídio qualificado em dolo eventual pela morte do menino, por lesão corporal grave em relação à menina internada e por lesão corporal das outras 4 pessoas que estavam no veículo. A conclusão do caso foi anunciada nesta quarta-feira (13), em coletiva.

Sobre o caso

No dia 13 de outubro, dois carros bateram de frente na Serra do Bandeirantes, em Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 22H. Em um dos carros estava apenas a condutora, de 36 anos, no outro carro além do motorista de aplicativo, também de 36 anos, estavam três crianças de 2, 6 e 9 anos e os pais de 27 e 28 anos.

No momento do acidente, todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital, e as crianças de 2 e 9 anos, estavam em estado grave. O menino, de 2 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu três dias após o acidente, no dia 16 de outubro. A menina, de 9 anos, segue internada em observação e já não respira mais com o auxílio de aparelhos

Tags:

acidente