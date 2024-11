A Polícia Civil realizou a Operação Sitgmata II, na manhã dessa quarta-feira (13), no Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. A ação foi motivada pela presença de suspeitos realizando disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam em uma festa, incluindo crianças e adolescentes. Em razão do crime, 13 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão foram cumpridos. Todos os envolvidos são do bairro Santa Rita e todos os mandos foram cumpridos no bairro Santa Rita. Nessa operação, seis pessoas foram presas com idades de 19,23, 26, 28 e 31 anos.

O caso segue em investigação